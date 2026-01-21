ºÇ¾å¤â¤¬¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡È¶Ú¥È¥ì¡É¡¡4ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¡Ö»ä¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤È¤ÎÀ¸³è¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£20ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ ºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏºÇ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸½ºß4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄºÇ¾å¤Ï¡¢°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁá¿²Ááµ¯¤¡¢¿©À¸³è¡Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¼«¿æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¼«¿æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÇ¾å¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡ÖºÇ¾å¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤â¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¿â¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
