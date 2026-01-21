Number_i平野紫耀、パリでショーに出席「とても絶妙なバランスで、魅力的」
Number_iの平野紫耀が21日（日本時間）、フランス・パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された「メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムス」による、『2026秋冬メンズ・コレクション』のファッションショーに出席した。
【別カット】カッコ良すぎる…ブラウンスーツに身を包む平野紫耀
「2026秋冬メンズ・コレクション」は、すでに動き出している未来を再構築するもので、消費されるためではなく、長く受け継がれることを前提にデザインされている。コレクションは、機能性とサヴォアフェール（匠の技）、そして人間の本質的なニーズが融合した、時代を超える表現となっている。メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスは、未来的な装いを抽象的な概念としてではなく、「不可欠なもの」として再定義する。
2025年6月にパリで開催された『2026春夏メンズ・コレクション』に続き、ルイ・ヴィトンのファッションショーの出席が5回目となる平野は「会場に入った瞬間、建物が目に飛び込んできて、まず強いインパクトを受けました。同時に、香りが広がってきて、今回もこれまで以上に細部までの強いこだわりを感じました。まず家のセットの中で身支度を整えるシーンから始まり、そこからランウェイへとつながっていく流れがとても印象的で、ストーリー性のある演出がすごく素敵でした」とコメント。「“ダンディ”というテーマの中で、スポーティな要素も取り入れながら、決してスポーティーに寄りすぎず、しっかりとダンディなエッセンスが感じられたり、とても絶妙なバランスで、魅力的なアイテムがたくさんありました」と振り返った。
