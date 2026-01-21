ÃæÂ¼Äá¾¾¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¶à¿µ¡×»öÌ³½ê¤¬¼Õºá¡¡½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤òµÙ±é¡¢´ª¶åÏº¤È¼·Ç·½õ¤¬ÂåÌò
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡×¤Ï21Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£Äá¾¾¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¶à¿µ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ÃÝ¤ÏÍè·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äá¾¾¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½éÂå¡ÖÃæÂ¼ÉñÄá(¤Þ¤¤¤Å¤ë)¡×½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¶à¿µ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Ï¼Õºá¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1·î18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ½ÐÆþ¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ö¤Î¼¡Âè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²¼ÔÅ¹ÊÞÍÍ¤ÎÆÃÄê¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¢¤Þ¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤ÎÄø¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Äá¾¾¤Ï¡¢Íè·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê2·î1Æü¡Á26Æü¡Ë¤Ç´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¾ÃÝ¤ÏÆ±Æü¡¢Äá¾¾¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï½±Ì¾ÈäÏª¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤Î¾å±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤ÏÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬Âå±é¤¹¤ë¡£
¡¡Äá¾¾¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°û¿©Å¹¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³¤ê²õ¤·¤¿µ¿¤¤¡£Åö»þ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢½ð¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ²ÈÄí½Ð¿È¤Ç2005Ç¯¤ËÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¸ø±é¤ÇÂçÌò¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£