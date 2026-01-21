¾ëÅÄÍ¥¡¡¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×ÆüËÜÈÇ¤Ç¾å±éÂæËÜ¤ÈÌõ»ì¤òÃ´Åö¡¡¡Ö¡ÈÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡ª¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖPRETTY¡¡WOMAN¡¡The¡¡Musical¡×¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡1990Ç¯¤ËÍè¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ½é±é¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥óÌò¤òÀ±É÷¤Þ¤É¤«¤ÈÅÄÂ¼²ê¼Â¤¬¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¡¢¾ëÅÄ¤Ï¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¼Â¶È²È¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÇÆüËÜ¸ìÈÇ¾å±éÂæËÜ¤ÈÌõ»ì¤òÃ´Åö¡£¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌõ»ì¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸¶¶Ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ì´¶¤ä²»³Ú¤Î¥°¥ë¡¼¥Ó¥ó¥°¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤«¤Ä¤½¤³¤ËÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä»þ¤Ë¤Ï°ÕÌõ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡Ê¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´Á³º£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¼¤Ò¸«½Ð¤·¤Ï¡ÈÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡ª¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ±é½Ð²È¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë»á¤Ï¾ëÅÄ¤ÎÏÓ¤ò¡ÖÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÈà¤ÎÌõ»ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼ª¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÅ·ºÍ¡ª¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï½½Ê¬¡£¡Ö¤¤Ã¤ÈÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ËÍ¤¬ÇÐÍ¥¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë½é±é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤òÏÃ¤·¤¿¡£