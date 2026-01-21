¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤¿Îó¼Ö»ö¸Î¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶á¹Ù¤ÇÎó¼Ö¤¬ÀþÏ©¾å¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¡Ä±¿Å¾»Î»àË´¡¡2ÆüÁ°¤Ë¤â42¿Í»àË´¤¹¤ë»ö¸Î
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤¿Îó¼Ö»ö¸Î¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÅìÉô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶á¹Ù¤Ç20Æü¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤¬ÀþÏ©¾å¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç±¿Å¾»Î¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾èµÒ¤Ê¤É37¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤¦¤Á5¿Í¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ôÆü´ÖÂ³¤¤¤¿¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀþÏ©±è¤¤¤ÎÊÉ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï2ÆüÁ°¤Î18Æü¤Ë¤â¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤ÆÊÌ¤ÎÎó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢42¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£