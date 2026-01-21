¾ëÅÄÍ¥¡Ö¸«½Ð¤·¤Ï¡ØÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡×¥¥ã¥¹¥È¡õÆüËÜÈÇÂæËÜ¡õÌõ»ìÃ´Åö¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É¡¡
ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡ÖPRETTY WOMAN The Musical¡×¡Ê22Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ê¤É¡Ë°Ï¤ß¼èºà¤È¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ÖPretty Woman¡×¤¬¸¶ºî¤ÎÆüËÜÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î½é±é¡£¾ëÅÄ¤Ï´ë¶ÈÇã¼ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¼Â¶È²È¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤ò±é¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÈÇ¾å±éÂæËÜ¤ÈÌõ»ì¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ë¤Ï¡¢À±É÷¤Þ¤É¤«¡Ê29¡Ë¤ÈÅÄÂ¼²ê¼Â¡Ê27¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¾ëÅÄ¤â½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±é½Ð²È¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë»á¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤âÆó½½¿ôÇ¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡Ø¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£º£ºî¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤Ø¤³¤ó¤À¤ê¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¡£¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤¸¤á¡¢NY¥Á¡¼¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î°¦¤È¾ðÇ®¤ÈÌ´¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡£À¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ì¿Í¤Ç°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î¾å±éÂæËÜ¤ÈÌõ»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¾ëÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìõ»ì¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸¶¶Ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ì´¶¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«²»³Ú¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¥£¥ó¥°¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤«¤Ä¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï°ÕÌõ¤ò¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤ÎÌõ»ì¤òÊ¹¤¯¤È¤Á¤ã¤ó¤È±¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ§¤àÊýË¡¤â¤¤Á¤ó¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤ë¡£Å·ºÍ¡ª¡×¤È¡¢¾ëÅÄ¤ÎÊ¸ºÍ¤òÀä»¿¡£¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¸¥ç¡¼¥¯¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¾Ð¤¨¤¿¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡Ö¤¼¤Ò¡¢¸«½Ð¤·¤Ï¡ØÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£