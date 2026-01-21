ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡©²òÀâ¿Ø¡Ö¡ÊÆâ³°Ìî¡ËÎ¾Êý¼é¤ì¤ëµ®½Å¤µ¡×¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¥¿¥Õ¡×
¡¡19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤È´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Ö·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ì¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¼é¤ì¤ëµ®½Å¤µ¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤é³Î¼ÂÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÅÀ102¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡´Û»³»á¤Ï¡Öº´Çì¤µ¤ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¥¿¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¥¿¥Õ¤µ¤È¤«¡¢ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Ïºòµ¨139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.277¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¡¼¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù