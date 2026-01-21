さとう珠緒、衝撃の酒癖を告白「気がついたらおじさんと…」
ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。
『愛のハイエナ season5』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○さとう珠緒、衝撃の酒癖を告白
番組のスタジオゲストには、さとう珠緒が登場。酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白する。
さとうは「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」といい、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。
さらに、「いまだに1人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて2軒目行っちゃったり……」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も明かし、MC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑していた。
さとう珠緒（53）、衝撃の酒癖告白！「気がついたらおじさんと」「酔うとマッサージとか…」ABEMA『愛のハイエナ season5』毎週火曜夜11時から無料放送中！- ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) January 19, 2026
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
