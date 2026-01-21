【GU値下げ】待ってたーーッ！ イロチ買いしたい♡「1,000円台カーデ」

そろそろ冬コーデがマンネリ気味。そんな今こそ、新しい1枚を取り入れて気分転換するのがおすすめです。今から冬物を買い足すのはもったいないかも……と感じる時期だからこそ、狙いたいのはお得に手に入る値下げアイテム。【GU（ジーユー）】で人気のふわふわカーデも、ついに1,000円台までプライスダウン。気軽に挑戦できて、冬コーデの鮮度をぐっと上げてくれそうです。

ふわふわ × ラメが冬コーデに映える

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」\1,990（税込・セール価格）

ふんわりとしたフェザー調素材に、さりげないラメがきらりと効いた主役級カーデ。パール風のボタンがアクセントになり、羽織るだけでコーデが高見えしそうです。冬コーデにほんのり華やかさを足したい日に頼りたくなるかも。ブラウン・ブラック・ナチュラル・ブルーの4色展開で、1,000円台だから“イロチ買い”もおすすめです。

形はスッキリだから合わせやすさも◎

華やかな見た目でありながら、形はあくまでシンプルで合わせやすいのもこのカーデの魅力。ボディラインを拾いにくい程よいゆとりがありつつ、丈感はスッキリとしているから、パンツともスカートとも好バランス。一枚で着るきれいめスタイルはもちろん、シャツをレイヤードして遊び心を足したり、ジーンズでカジュアルダウンするのもおすすめ。オンオフ問わずに使える、魅力がギュッと詰まったアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M