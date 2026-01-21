アウディが最新マシンを公開

2026年シーズンより自動車レースF1に参戦するアウディは20日（日本時間21日）、2026年型マシン「R26」のカラーリングを発表した。シルバーを基調としたデザインには、海外ファンも「全ての角度が美しい」「ファンになっちゃうかも」などの反響を寄せている。

昨年まで参戦していたキックザウバーを買収したドイツの自動車メーカー「アウディ」が、パワーユニットも自社で手掛けるフルワークス体制で挑む新チーム。ドイツ・ベルリンで行われたローンチイベントでは、ついに新マシンのカラーリングがお披露目された。

新マシンは、フロントノーズからサイドポッドにかけてシルバーを基調とした洗練されたデザイン。エンジンカバーからリアウイングまでは上部が黒、下部が鮮やかな赤で色分けされている。ノーズやウイング、エンジンカバー側部には、赤色でアウディの特徴的なロゴが添えられている。

F1公式Xが「アウディR26、実物の全アングル！」として、マシンを前後左右から撮影した動画を投稿すると、海外のファンからも視線が集中している。

「赤なんだね。他の写真ではオレンジに見えた」

「ボーダフォン時代のマクラーレンのようだ」

「とてもいいね！」

「全ての角度が美しい」

「車自体のパワーは気になるけど、見た目は間違いなくいいね」

「色の組み合わせがいい感じ！」

「フロントウィングのデザインが面白い」

「10点満点中8.5」

「すべての中で一番すごい！ シルバー仕上げ！」

「完璧すぎる」

「Wow。アウディのファンになっちゃうかも！」

ドライバーには、ザウバー時代から引き続きニコ・ヒュルケンベルグ（ドイツ）とガブリエル・ボルトレート（ブラジル）が起用されている。



（THE ANSWER編集部）