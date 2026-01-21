山形県の吉村知事は21日、衆院選での自身の対応について「後援会と相談して考えたい」と述べ、明言を避けました。



吉村知事は21日の定例会見で今回の衆院選での対応について問われると



吉村知事「今後、私の後援会とも相談しながら考えていきたい」



現時点で明言を避けました。

おととしの前回衆院選で吉村知事は、県政運営や自身の選挙などで支援を受けてきた非自民の候補だけでなく、それまでの知事選で対立関係にあった自民の候補の事務所にも激励に訪れました。

おととし7月の豪雨の激甚災害への指定に自民の国会議員が尽力したことへの恩返しでした。

一方、2025年7月の参院選では、非自民の現職と自民の新人に対し、激励を表す為書きを送りましたが、表立った支援行動はありませんでした。

吉村知事はまた、これまで支援を受けてきた立憲、国民の両党と連合山形による2党1団体が今回の衆院選で共闘体制を取らないことについて次のように述べました。



吉村知事「おーっ、そうなるのかという思いで、どうしたものかと戸惑っている」



選挙の情勢にも影響を及ぼす可能性がある吉村知事の動向も注目されます。