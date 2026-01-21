俳優・城田優がこのほど、都内で「ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」（２２〜２月８日、東京・東急シアターオーブ）の取材会に出席した。

米映画「プリティ・ウーマン」（１９９０年公開）が原作。実業家の男と、「期間限定のパートナー」となる女性の物語を描く。演出・振り付けは、トニー賞を度々受賞しているジェリー・ミッチェル氏が手掛ける。

城田は出演だけでなく、日本版上演台本・訳詞を担当し「訳詞は、オリジナルの語感を損なわないことにも注意しながら、こだわりました。自分の紡いだ言葉たちが作品に色を添えることや、ずっと続いていくであろう作品のオープニングキャストとして、クリエイティブチームとして参加でき、心から幸せに思っています。ぜひ、“天才訳詞家誕生”と書いて下さい！」と手応えをあらわにした。

ミッチェル氏は、出演陣の芝居について「素晴らしい才能お持ちの方ばかり。日本で初めて日本語で上演される。見ている人間に希望を与える作品に仕上がっている」と太鼓判。城田の訳詞に関しても「彼は天才だよ！」と絶賛していた。

取材会には、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人、星風まどか、田村芽実らも登壇した。