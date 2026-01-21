解散から投開票まで戦後最短の超短期決戦となる次期衆院選をめぐり 衆議院解散を評価するかどうか山形県内の視聴者の皆さんに聞きました。



高市首相「内閣総理大臣として1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました」



ことしに入り急遽現実となった衆議院の解散 全国の選挙管理委員会には至急の対応が指示され 県内でも急ピッチで選挙への準備が進められています。



県選挙管理委員会伊藤成克書記長「短い中で選挙が行われることになりました」





山形3区加藤鮎子氏「風雲急を告げる解散総選挙の情報 自分自身の思いをストレートに伝えていきたい」山形3区落合拓磨氏「正直驚いた 訴えることは4月6月10月でも全く変わらない」36年ぶりとなる真冬の選挙戦が目前に迫っています。番組ではこの衆議院解散について評価するか評価しないか YBCアプリでアンケートを実施しました 今回は1497人から回答がありました。まずは回答者の年代をみてみます 60代の回答が最も多く 次いで50代 70代 40代と続いていますそれではアンケートの結果です評価すると回答した人は25パーセント 評価しないと回答した人は評価するの3倍の75パーセントとなりました番組では衆議院解散の正式表明がされていない先週12日にも1月解散に賛成か反対かをアンケートしました今回の結果と比較すると 先週12日の回答に比べ 今回は評価するが4パーセント減り 評価しないが4パーセント増加しましたでは寄せられた意見を紹介していきます評価すると回答した人は米沢市40代女性「支持率が高いうちにより多くの議席を獲得したいというのは戦略として理解できる」鮭川村50代男性「この時期の解散はありえないと思ったが 高市総理の会見を聞いて説得力があった」山形市60代男性「自民党単独で過半数を目指すには良いタイミング」鶴岡市30代女性「政治経済を本気で前に進めたいという意気込みを感じた」東根市40代男性「各政党の本気度が伺える選挙になりそう」先日会見した高市総理に潔い 思い切った決断と評価する声が多く見られました一方で評価しないと回答した人からは天童市50代女性「働いて働いてといっていたが結果が出ていないのに解散し選挙することは評価出来ない」山形市60代女性「課題山積でまた国民をほったらかし 議員たちのお祭り騒ぎのよう」長井市50代男性「国民ファーストではなく自分たちファースト」庄内町30代女性「選挙権がある受験生への配慮が足りない」山形市30代男性「寒い時期の選挙にはわざわざ行かない」先週のアンケートよりも解散は予算が決まってからでいいのでは 雪国への配慮がないという いまの時期に選挙を行うことに批判的な意見が増えました 評価しないとした人の1割が真冬の選挙になることを理由に挙げました山形市内でも聞いてみました評価する30代「評価したい 日本を良くすることを目的に解散をするのであれば評価したい」評価する30代「なによりも物事を進めることが重要だと思う 進めるための体制づくりであればしかるべき行動だと思う」評価する50代「いっぱい議席の数があったら法案など通しやすいでしょ 議席増やした方が政権運営安定するから」評価しない20代「あまり評価していない 選挙が早い 政策が出来てない中でというのがある」評価しない70代「いまやること選挙よりたくさんあるじゃないですか」評価しない50代「なんで今かなというのはある 今年度の予算が成立してから選挙してほしいというのはある」実際街で話を聞くと 20代30代の若い年代が1月解散を支持する声が多かったという結果でした衆議院は23日に解散され 選挙は27日公示 ２月8日に投開票が行われます