米沢市で21日、男性が何者かに首などを切りつけられた事件で、これまで被害男性からのトラブルの相談や不審者の目撃情報などはなかったことが分かりました。事件を受けて警察は22日、現場周辺で検問を行いました。



21日午後0時45分ごろ、米沢市本町1丁目で30代の男性が帰宅し車を降りたところ、突然背後からカッターナイフのようなもので首など複数か所を切りつけられました。男性の傷は浅く軽傷で、現場周辺に血痕はありませんでした。男性が振り返ったところ、切りつけた人物は南の方向に走って逃げたということです。犯人は現在も見つかっていません。

捜査関係者によりますと、これまで警察に対し被害にあった男性からのトラブルの相談や現場周辺での不審者の目撃情報はなかったことが分かりました。また、犯人は切り付ける際に無言だったということです。

警察は事件が起きた時間帯に現場周辺で検問を行い、通行人や車の運転手に「事件が起きた時間帯にどこにいたか」や「物音を聞いたか」といった質問をしていました。

切りつけた人物は身長170センチぐらいの小太りの体型で、黒色系のコートやフード、ズボンを身に着け、白色のマスクを着用していたということで、警察が行方を追っています。