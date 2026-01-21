◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２１日、栗東トレセン

闘争心をたぎらせ、充実ぶりをアピールした。レディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は団野大成騎手を背に、坂路を単走。序盤から重心を下げてスピードに乗ると、ラスト２ハロンで進路を内ラチ沿いへ。速度を保ったまま脚を伸ばし、５４秒１―１２秒５でフィニッシュした。小林調教師は「ジョッキーは『やるごとに良くなっているし、もう十分かな』と。厩舎としてもその通り。当初描いていた状態までこられていると思います」と満足のいく仕上がりに胸を張った。

２４年のローズＳでは０秒４差の６着とめどを立てたが、その後は骨折休養。自己条件から再出発し３連勝でオープン入りを果たした上がり馬だ。「馬は大きく変わらないけど、この３走は自然と前に行けていますし、（内容が）すごく優秀ですね」とトレーナーはパフォーマンスを高く評価する。

今回は初の小倉だが、先行力が武器のこの馬にとっては小回りコースは歓迎。全４勝を挙げる２０００メートル、牝馬限定戦のここは重賞初制覇の絶好機といえる。「開幕週ですし、小倉の２０００メートルはいいと思います。ここまで思った通りにきました」。初タイトルを手中に収め、さらに連勝を伸ばす。（山本 理貴）