今季最長寒波が静岡県内にもやってきましたが、そんな中「冷え」から体を守るにはどんなことに注意したら良いのか、そのコツを取材してきました。



静岡県内も本格的な冬を迎え厳しい寒さが続いています。この時季の悩みと言えば…。



（市民）

「冷え性。手足がずっと冷たいズボンと靴下はいても」



（市民）

「もう防寒のみ。手首足首、いわゆる首というところを温めるといいと聞いたので」



（市民）

「冷えるのが一番困るよね」





やはり「冷え性」ですよね。「サーモス」が、2025年20代以上の男女964人を対象に行った調査では、自分が「冷え性だと思う」「どちらかといえば冷え性だと思う」と答えた人が全体の59％。中でも女性は68％が「冷え性」だと自覚しています。冷えを感じる体の部位は足先が最も多く78％手先が53％という結果でした。（徳増 ないる キャスター）「この寒い時期を元気に過ごすため、特にどんなことに注意したらよいのか。こちらのクリニックで医師に聞いてみます」まずは、何を注意したらよいのでしょうか。（富士見台クリニック 藤本 欣史 院長）「まず、自分が冷えやすい体質なのかを知ることが大事。外に出た時に、すごく冷たくなるとか、逆にお風呂に入った後に、すごくぽかぽかで温かいと感じる人」まずは「己を知る」こと。体の温度変化を感じやすい人は冷えやすい体質でもあるといいます。そもそも「冷え性」とは、気温が下がることで血管自体が縮まって血液の流れが悪くなってしまい、心臓から遠い位置にある手足などが冷えてしまう状態ですが…、この時に特に注意しなければいけないのが…。（富士見台クリニック 藤本 欣史 院長）「血管が縮まるということは高血圧になるということを意味するので、冬場の朝を主体として、脳梗塞や心筋梗塞が極めて注意しなければならない。特に高齢でもともと高血圧、心臓病をおもちの方は特に注意が必要」例えばトイレやお風呂に入る際急激な温度変化で、いわゆる「ヒートショック」が起きて意識が亡くなり命にかかわることもあります。こうした危険を防ぐため…。・暖房などでお風呂場と脱衣所の温度差をなるべくなくす・お風呂に入る前は「かけゆ」をして体をゆっくり温めるさらには・高齢の方は家族に声をかけてからお風呂に入る…など、対策することができます。では、そもそもの「冷え性」には、どのような対策が有効なのでしょうか。（富士見台クリニック 藤本 欣史 院長）「手足の血流をどのように改善しましょうか…ということにポイントを置いて、自分でできることは、3つの首、首、手首、足首を冷やさないようにしましょうということで、そこの保温に努めてもらうこと」日常生活の中で「自分できること」が実はいろいろあるのです。まずは、食事から…。（富士見台クリニック 藤本 欣史 院長）「腸活という言葉に示されるように体を温めるような食材を取ること～体が温まるような食事へと持っていくこと、冷たいものは飲まないとか、白湯を飲むということはかなり手足の冷えを防ぐという意味では効果があると思う」体を温める食材には、ショウガ、ニンニク、ゴボウ、ニンジンなど「土の中の野菜」がキーワードです。他にも、みそ、キムチ、チーズなどの「発酵食品」。そして肉、魚などの「タンパク質」をしっかり摂ることも大事だといいます。さらに、毎朝の習慣にお勧めだというのが「白湯」を飲むこと。「白湯」だけでも温まりますが、ショウガを薄くスライスしたものにハチミツを加え、お湯を注げば…「はちみつジンジャー」のできあがり。これなら手軽に美味しく冷え性対策ができますね。次に「運動」です。寒い時期はおっくうになってしまいがちですが、寒いからこそ体を動かす事が大切。そのポイントは？（富士見台クリニック 藤本 欣史 院長）「特に足を動かす、ふくらはぎを動かすということは大事。ふくらはぎは筋肉量が多いので、そこを動かすだけで血流が大きく変わります」ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動もお勧めですが、外に出なくても、家や職場で座りながらかかとを上げて下げる運動をするだけでも、ふくらはぎの筋肉が動くので、取り入れると良さそうです。運動そのもので代謝や血液循環が良くなり、習慣にすれば筋肉量が増えて体内で熱を作りやすくなり、冷え体質の改善につながります。そして、お風呂はシャワーで済ませず、適温（40度から41度くらい）の湯船に適切な時間（15分ぐらいまで）つかるのが良いということです。