これまで山形県内の国政選挙で非自民の軸として統一候補を擁立してきた立憲民主と国民民主の両県連、それに連合山形による「2党1団体」の連携体制が次期衆議院選挙で一旦棚上げされることになりました。長年の協力関係に何があったのか、急転した動きをまとめました。



国民民主党県連は21日、鶴岡市内で会見を開き、次期衆院選の県3区に、去年の鶴岡市長選に立候補した新人の喜多恒介さん（36）を擁立することを発表しました。





喜多恒介さん「急な衆議院解散の状況となった今、国民民主党から私は立候補を通じこの土地に住む皆さんの本当の課題を愚直に解決すること。これが私の役割ではないかと確信し、出馬を心に固めている」衆院選の県3区にはこれまで、立憲民主と国民民主の両党県連、それに連合山形による「2党1団体」が立憲民主党・新人の落合拓磨さん（28）を統一候補として擁立することを決めていました。合意が覆され、国民民主党が同じ選挙区で独自候補の擁立に転じた背景には、衆議院での政党の枠組みの大きな変化がありました。国民民主党県連 舟山康江会長「次期衆院選に向けての2党1団体は、構成組織の一つ・立憲民主党が衆院選において消滅することに伴い、一旦2党1団体を棚上げする。喜多恒介さんを山形3区において国民民主党として擁立する」これまで県内では、国会で連立政権を担っていた自民党と公明党に対抗する勢力として、立憲と国民の両党県連、それに連合山形による「2党1団体」が統一候補を擁立し、非自民の軸として国政選挙や知事選挙を戦ってきました。6日に行われた連合山形の旗開きでも関係者からは「2党1団体」を前提とした発言がありました。連合山形 渡部貴之会長「連合山形としては2党1団体の枠組みを大事にしながら県内における政治闘争を前に進めていきたいと考えている」立憲民主党 原田和広 衆議院議員「変わらず2党1団体の枠組みで行くと私は信じている」国民民主党 菊池大二郎 衆議院議員「一概に総括は出来ないが県2区においては2党1団体を基軸としながら戦っていきたい」そうした中、突如、現実となった衆議院の解散。中央では自民党との連立を離脱した公明党と立憲民主党が新党「中道改革連合」を結成することを決めました。新党の結成決定を受け、県内では県1区に出馬する現職の原田和広さん（52）と県3区に出馬する新人の落合拓磨さんがいずれも立憲民主から「中道改革連合」に入党することを決断しました。政党間の関係性が大きく変わった中、20日、「2党1団体」は山形市内で会合を開き、今後の対応を協議。国民民主側は「新党結成によって、2党1団体の前提が変わった」との見解を示す一方、立憲民主側は「2党1団体のこれまでの協議を大事にすべき」として、話し合いは平行線をたどりました。その結果、長年続いた「2党1団体」の協力関係を次期衆院選では一旦、棚上げ状態とすることになりました。連合山形 渡部貴之会長「中道改革連合結成に対する2党1団体内での受け止め方に相違があり、今回の協議内でまとめることができなかった。今回で決裂して終わったという受け止めではなく、まだ今後につながっていく確認はできたのではと受け止めている」国民民主党県連 舟山康江会長「立憲・国民・連合という連携はしっかりと維持していくことは20日も確認した。3区は結果的には両方切磋琢磨することになったが、1区と2区についてはそれぞれ勝利に向かって力を出してもらいたい」これにより、今回の衆院選では県選挙区で「2党1団体」の統一候補の擁立はなくなりました。衆院選では、県1区の原田さんと県3区の落合さんが「中道改革連合」から、県2区の菊池さんと県3区の喜多さんが「国民民主党」からそれぞれ出馬する予定です。国民は県1区では「自主投票」のスタンスを取るとしています。27日の公示が迫る中、これまでの県内政界の構図が覆る波乱の動きが生まれています。