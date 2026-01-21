「過激すぎる」書店からクレーム→NG項目に表紙絵画家も引退を決意
チュートリアル・徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』の第3話が、きょう21日深夜に放送される。
【動画】見えない美学を探求…『令和に官能小説作ってます』第3話予告編
フランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。
出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職した大泉ましろ（桃月）が配属されたのは、まさかの「官能小説編集部」だった。恐る恐る扉を開けてみると、編集長の玉川丈治（徳井）らが激論を交わしていた。戸惑うましろだが、一癖も二癖もある上司や作家たちと関わる中で、官能小説編集者のやりがいを見出し、プロフェッショナルへと成長していく…。
テレビ大阪で毎週水曜深夜0時〜、テレビ愛知で毎週土曜深夜2時15分〜に放送。
■第3話あらすじ
玉川とましろは官能小説の地位向上を目指し、鬼畜系看板作家・神室氷雨（内藤秀一郎）の新作の売り場拡大を提案するが、営業部の担当者に、けんもほろろに断られてしまう。というのも、官能小説は「表紙が過激すぎる」と書店からクレームが来ており、表現の規制が強まっているのだ。神室が新作の表紙にしたいと考えている緊縛シーンはまさに書店からNGとされた表現だった。悩むましろに、神室は過去に表現の規制のピンチを救ってくれた官能小説専門の表紙絵画家・春野日出男（きたろう）の存在を教える。早速、春野に表紙絵を依頼するましろだったが、NG項目を伝えると、春野は引退を決意してしまう。まさかの事態に頭を抱える編集部の面々だったが、不意にあることをひらめき…。
