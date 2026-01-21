能漫画『ワールド イズ ダンシング』アニメ化で夏放送 PV公開で制作はCygamesPictures・主演は花守ゆみり
漫画『ワールド イズ ダンシング』がテレビアニメ化されることが決定した。2026年夏に放送となり、アニメーション制作は『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』のCygamesPictures、監督は『舟を編む』『バクテン!!』『思い、思われ、ふり、ふられ』などの監督を手掛けてきた黒柳トシマサが担当。キャストは主人公・鬼夜叉役を花守ゆみりが務める。
【画像】ホラー要素も…公開された能アニメ『ワールド イズ ダンシング』場面カット
同作は、「なぜ人は舞うのか」主人公・鬼夜叉のぼんやりとした疑問から始まる『能』物語。争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉が人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく…後に『能』を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリー。
PVでは作品の美しさとともに、人の死が今よりもっと近くにあった時代の厳しさと、鬼夜叉が衝撃的な舞に出会う、一部始終を公開。さらには原作にも登場する足利義光をはじめとするキャラクターたちが登場、他キャラクターキャスト情報は追って発表される。
■監督・黒柳トシマサ
今では古典芸能に数えられる「能」が「猿楽」と呼ばれ最新鋭のエンターテイメントだった時代の、創作に挑み続ける鬼夜叉という名の少年の物語です。人より優れた才があるわけでもなく、人に誇れる勲章があるでもなく。それでも一角の何者かになって自分も世界を変えられるかもしれない期待で猿楽に挑み続ける日々。
その姿がなんだか自分たちの中にある"初心"にも繋がっている気がして、いま改めて皆さんに楽しんでいただけるアニメを作りたいとスタッフ一同頑張っています。鬼夜叉がたどり着いた"花"が600年続くように、僕も永く愛していただけるような物語をお届けできるように、この作品を大切に精一杯作り上げたいと思います。
■主演・花守ゆみり
この世界には、人の数だけ『良い』と感じるモノがあると思うのです。同じ尺度は一つもなくて、だからこそ自分が『良い』と感じるモノにこの世界で出逢えたら。それはきっと、その人が生きる道を、彩り灯す花となってくれるのだと。そう願わずにはいられないのです。
寄せては返す波のように、栄枯盛衰が常の世で。彼が咲かせた花は一体どんな形をしていて、どんな色をしていたのか。どうして今もなお、たくさんの人の道で咲き続けているのか。この作品の先で、どうかあなたに届きますように。
■キャラクターデザイン・佐々木啓悟
原作を読ませて頂いて、「あ...これ、参加しないと絶対後悔するかも…。」と思ってしまうほど、魅力の詰まった作品なので、アニメでどこまで表現できるのか？ そもそも表現とはなにか？ などと、鬼夜叉の芸に対する熱量にあてられながら、他のクリエイターと一緒に挑戦の日々を送っています。良いものをお届けできるように頑張ります。
■題字・根本知
能の大成者、世阿弥が書き留めた『風姿花伝』。人の動きと心の動きをしるした日本最古の能楽・演技論で、風姿（なりふり）を「花」になぞらえて論じました。世阿弥は晩年に『花鏡』という書物もしるしていますが、彼にとって「花」は特別なものでした。
このたび、「ワールドイズダンシング」の題字を片仮名の書で依頼され、どのように表現するか考えたとき、やはり「花」をテーマに書くのが良いと思いました。片仮名は、漢文を和読するための記号として生まれたことからも、文字と文字ではない世界の間を行き来するものだといえます。だからこそ文字性から解放し、世阿弥の「花」をかたどるように筆をとったのが今回の題字です。このアニメに、僅かながらの花を添えられたら幸いです。
