福嶋晴菜

写真拡大

　『ウマ娘』シリーズ・ダンツフレーム役などで知られる声優・福嶋晴菜の初バースデーイベントが開催されることが決定した。イベントタイトルは『福嶋晴菜バースデーイベント2026〜福嶋探偵が祝われる〜』で、4月19日に東京・渋谷の「LOFT9 Shibuya」で開催される。

【写真】めっちゃ可愛い笑顔！『ウマ娘』姿の福嶋晴菜

　イベントは第1部・第2部の2回になっており、それぞれ終演後には福嶋晴菜本人による来場者全員のお見送り会も予定している。

　チケットは1月21日18時より電子チケットアプリ「ポニキャン」にて最速抽選先行がスタートした。

■タイトル
『福嶋晴菜バースデーイベント2026〜福嶋探偵が祝われる〜』

■出演者
福嶋晴菜

■日時
日程：2026年4月19日(日)　
第1部：開場 13:30　開演 14:30　
第2部：開場 17:30　開演 18:30

■会場
LOFT9 Shibuya
（〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS(キノハウス) 1F）

【チケット情報】
全席指定　7,500円（税込）　別途ドリンク代（1drink /600円 以上）
チケット特典： 直筆メッセージ（複製）付きオリジナルポストカード、終演後お見送りあり

申込受付期間：2026/1/21（水）18:00〜2026/1/28（水）23:59
抽選結果発表：2026/1/30（金）19:00以降
支払手続期間：2026/1/30（金）19:00〜2026/2/2（月）23:59

枚数制限：お一人様 各公演 2枚まで
発券方法：アプリ（電子チケット）