寺西拓人、悪徳弁護士役に自信「嫌われるぐらい気持ちで」 ゲネプロ公開で強烈ビンタされる場面も
timeleszの寺西拓人が20日、東京・渋谷の東急シアターオーブでミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』のゲネプロ＆取材会に参加した。
【舞台カット】手の甲にキス！ブルージャケット姿の寺西拓人
『PRETTY WOMAN The Musical』は、1990年に公開されて大ヒットした映画『Pretty Woman』を原案に、これまで『キューティー・ブロンド』、『ヘアスプレー』、そして昨年春に4度目の日本版が上演された『キンキーブーツ』など、数々の映画をミュージカル化してきたジェリー・ミッチェルが演出を手がけ、音楽はブライアン・アダムスが担当、2018年にブロードウェイで初上演。以来、世界各国で現在も上演中のヒットミュージカル。
演出・振付はそのままに、ジェリー・ミッチェル率いるブロードウェイの超実力派クリエイティブチームによるミュージカル『Pretty Woman』初の日本キャスト上演となる。日本オリジナルキャストとして、主人公ヴィヴィアンは星風まどかと田村芽実、若き実業家エドワードは城田優に決定。さらに城田は今作で初の日本版上演台本・訳詞にも挑戦した。そのほかメインキャストとして、ヴィヴィアンの友人キットにエリアンナと石田ニコル、謎の存在ハッピーマンにspiと福井晶一、エドワードのビジネスパートナーであるスタッキーに寺西と実力派俳優が集結した。
寺西は「すごくハッピーな作品。なんとなく今、日本って暗いなと思うことがある。少しでも、この作品を通して日本が、渋谷が明るくなったらいいなと思います」とにっこり。さわやかなパブリックイメージを覆す、取引の為なら手段を選ばない悪徳弁護士役に挑む。「作品の中で唯一悪役。作品の重要なピースになれるように」と宣言し「自分にできることはやっています。悪徳弁護士役ということで作品の中だけは、観てくださる皆さんに嫌われるぐらい気持ちでお芝居をしたいと思います」と記念すべき日本初演のキャストとしての意気込みを語っていた。
東京公演は1月22日から2月8日まで同所で、大阪公演は3月1日から8日までオリックス劇場で上演される。
