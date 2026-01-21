タレント・俳優の華ゆりさんが悪性リンパ腫のため亡くなったことがわかりました。80歳でした。所属事務所の松竹芸能が公式サイトに訃報を掲載しました。

公式サイトでは「弊社所属タレント フラワーショウの華ゆり（享年80歳）が、2026年1月18日 午前4時29分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたしました」と訃報を掲載しました。









華ゆりさんは、漫才ショウ「フラワーショウ」の一員として活躍。1993年（平成5年）「サカイ引越センター」のCMに、俳優の徳井優さんと共に出演。「べんきょうしまっせ、引越のサカイ」「ほんまかいな、そうかいな」というリズミカルなCMソングで一斉を風靡。第24回フジサンケイグループ広告大賞タレント賞優秀賞を受賞しました。

ほかにも、昭和44年（1969年）OBC第4回上方漫才大賞奨励賞・平成8年（1996年）YTV第25回上方お笑い大賞25周年特別賞などを受賞。近年は朝の連続テレビ小説などにも出演していました。

通夜・葬儀などは遺族の意向で、近親者のみによる家族葬にて執り行われたとしています。

