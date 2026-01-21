◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日 両国国技館）

意地の連敗脱出だ。左肩に不安を抱える横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は大関経験者の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）を下して連敗を3で止めた。立ち合い右肩でぶつかると、得意の右を差し勝ち、力強く寄り切った。霧島は3敗に後退した。

横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで大関経験者の関脇・高安（35＝田子ノ浦部屋）をとったりで下し、8勝3敗で勝ち越しを決めた。立ち合いから圧力をかけられ土俵際まで後退したが、最後は右腕をたぐって勝負を決めた。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭3枚目の隆の勝（31＝常盤山部屋）に寄り切られて4敗に後退した。立ち合いでもろ差しを許し、あっさりと土俵を割った。

新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭3枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）を下手投げで破り、9勝目を挙げた。立ち合いで左の下手を取り、圧力をかけると伯乃富士が左膝から崩れた。

9日目の豊昇龍戦、10日目の大の里戦で、2日連続の金星を挙げた西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は西前頭7枚目の藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）を下し、2連敗からの9連勝でトップを守った。立ち会いで右前みつを許すも、腕を抱えたまま力強く前進し、相手の投げがすっぽ抜けたところを送り出した。

2敗同士の対戦となった西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）と東前頭14枚目の獅司（29＝雷部屋）は、阿炎が勝って9勝目を挙げた。立ち会いで左に変化して素早く回り込み、突き落として勝負を決めた。

11日目を終え、大関・安青錦、平幕の熱海富士、阿炎が9勝2敗でトップに立った。