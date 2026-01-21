¡ÚÆÈÀê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ÛLuna Amour¡¢3·î3Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDreaming of Luna Amour¡×È¯Çä¡ª3·î¤«¤éÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥Õ¥§¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLuna Amour¡Ê¥ë¥Ê¡¦¥¢¥à¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢3·î3Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDreaming of Luna Amour¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÌ´¡É¤È¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Î¤è¤¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë´¶¾ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÔÀ®¡£¤«¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Luna Amour¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Å¤¯Ñ³¤¤Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤ÎÌë¡¢Âô»³¤Î»Ù¤¨¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢10¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈÌ´¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤òLuna Amour¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯Ì´¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ï¤àºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡¡¤µ¤é¤Ë3·î¤«¤éÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖLuna Amour ¡ß ¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Â¤åÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼2026¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Æü¤À¤í¤¦µþÂÀÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿·±Ô¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Â¤å¡×¤È³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢¡»³ÅÄçõLuna Amour¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢Live¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¿ô¶Ê¤·¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËLuna Amour¤Î¶Ê¤À¤±¤ÇLIVE¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ëËÜ³Ê»ÏÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÁ°¤Î³èÆ°¤Î¤¢¤È¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÌ´¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Luna Amour¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Äê´ü¸ø±é¤ÇLive¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥«¥Õ¥§¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤¤¬¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÌ´¤ò°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤è¤¦¡¢°ì½ï¤ËÀï¤ª¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼ÒÄ¹¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Ãç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢Âç»ö¤ÊÊý¤¿¤Á¤òÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¢¡Âç¸¶¤ì¤ß»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢LunaAmour¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´10¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Luna Amour¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ò´Ý¤´¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È°ì½ï¤Ë¡¢LunaAmour¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê1Êâ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¢¡²Ö²â¤µ¤Û»ä¤ÏLuna AmourËÜ³Ê»ÏÆ°¤ËºÝ¤·¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥ê¥¤¥Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¢¡¼·À¥¤¤¤Å¤ßº£²ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤ËLuna Amour¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ä°¦¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤¬Á´¤ÆÂ·¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤ÆÁá¤¯¤â¿·¶Ê2¶ÊÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î2¶Ê¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¶ÊÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¢¡ÂÀÅÄÎ¤¿¥ºÚ¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ËLuna Amour¥°¥ë¡¼¥×2026Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ëËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª»ä¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«·ÃÈæ¼÷¤Ë3Å¹ÊÞ¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¤Æü¥¥¢¥¤¥É¥ëü¥¤ÎÊý¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Îü¥¥¢¥¤¥É¥ëü¥¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡ª»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Âô»³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ü¥¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹ü¥¤Þ¤¿°ì¤ÄÌ´¤¬³ð¤¦»þ¡ªÃÏÊý¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÁ´¶ÊÁªÈ´À©¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª1st¥¢¥ë¥Ð¥àü¥Dreaming of Luna Amourü¥¤òÂô»³¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£³§ÍÍ±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
2026Ç¯3·î3ÆüÈ¯Çä1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDreaming of Luna Amour¡×¡¡LUNA-1 \3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û1 Luna Amour SE2 Luna Amour3 ¥³¥È¥Î¥Ï¥Ê¥¿¥Ð4 ·¯¤¬¹¥¤¢¦5 Snow Regret6 Days of youth7 ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥µ¥Þ¡¼8 ¸¸ÁÛ¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó9 Îø¤Î¹ÔÊý¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥¢10 Luna Amour¡Êgui ver.¡Ë
Luna Amour ¡ß ¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Ð¤Â¤å¤Â¤åÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼2026Ì¾¸Å²°¡§3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËSOUND SPACE DEEP¡¡³«±é»þ´Ö12:00¡¿³«¾ì»þ´Ö11:30Âçºå¡§4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë#G8 ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥²¡¼¥È Âçºå¡¡³«±é»þ´Ö12:00¡¿³«¾ì»þ´Ö11:30Åìµþ¡§6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¿·½ÉReNY¡¡³«±é»þ´Ö11:30¡¿³«¾ì»þ´Ö11:00
¢¨¢¦¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯