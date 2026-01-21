ABS秋田放送

写真拡大

北秋田市のスキー場で、地元の保育園児たちがゲレンデをそりで滑りタイムを競い合いました。

その名も「S-1グランプリ」。

寒さなんてなんのその。

園児たちは元気いっぱいに熱戦を繰り広げました。

北秋田市の薬師山スキー場で開かれた「S-1グランプリ」。

寒さの中でも体を動かし、元気に冬を楽しんでもらおうと、地元の鷹巣中央保育園が初めて開きました。

レースに使うのは、肥料袋などの中にダンボールを入れて作ったお手製のそりです。

先生と一緒につくった自慢のそりを相棒に、ゲレンデをそりで滑りタイムを競い合います。

21日朝の北秋田市鷹巣は、氷点下6.1度まで冷え込みました。

日中も、時おり吹雪に見舞われましたが、寒さなんてなんのその。

園児たちはレースの後も、みんなでそり滑りを楽しみました。

園児
「たのしかった」
記者
「どういうところ楽しかった？」
園児
「う～んと、、、と、ともだちとそりすべって」

園児
「みんなといっしょにあそんだのがたのしかった」

記者
「またやりたいですか？」
園児
「うん」
記者
「じゃあ次は何位になりたい？」
園児
「いちい」

厳しい寒さの中、元気いっぱい楽しんだ子どもたち。

真冬のゲレンデに、賑やかな声が響き渡りました。