【速報】東海道新幹線 あすは速度を落として運転の可能性 降雪が予想される米原駅を中心に
2026年1月21日 17時56分
CBC NEWS

JR東海には、東海道新幹線はあす（22日）、降雪が予想されている米原駅を中心に雪の状況によっては速度を落として運転し、遅れが発生する可能性があると発表しました（21日午後5時50分現在）。