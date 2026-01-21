高橋克典「服、被ってた」 約20歳下タレントとの“偶然リンクコーデ”披露「カップルみたい」「2人ともかっこいい」
俳優の高橋克典（61）が20日、自身のSNSを更新。タレント・俳優の野呂佳代（42）との“偶然リンクコーデ”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「スゴイ偶然」“リンクコーデ”の2ショットを披露した高橋克典＆野呂佳代
高橋は「今日はラジオの収録。野呂佳代ちゃんと。服、被ってた。何を話したかはさておき、笑ってる時間が多い現場は、やっぱりいい」とつづり、ラジオ収録時のオフショットを公開。ベージュ系のロングコートに身を包んだ2人が並んでポーズを決める姿を披露した。
写真はスタジオ内で撮影されたもので、高橋と野呂がよく似た色味のコーディネートで並ぶ様子が印象的。偶然とは思えないリンク感に、現場の和やかな空気が伝わってくる。
この投稿にフォロワーからは「克典さんカッコイイ」「お2人とも昔からファンなので激アツ」「克典さんどの服もカッコイイです」「カップルみたい」「凄いっ」「おふたりともポージングカッコイイ」「スゴイ偶然ですね 2人ともかっこいいです」といった声が寄せられている。
