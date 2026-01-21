´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢É×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£¡õ2ºÐÄ¹½÷¤Ø¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¤´¤Ï¤ó¡ÉÈäÏª¡Öºî¤êÃÖ¤¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤½¤¦¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¤È¡È¤×¤¯¤×¤¯¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÄ¹½÷¡Ê2¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡Èºî¤êÃÖ¤¤´¤Ï¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬ÈäÏª¤·¤¿É×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£¤Ø¤Î¡ÈÆÚ¤È¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¡É
¡¡Åê¹Æ¤Ç´Ý»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÆüÏÂ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ºî¤êÃÖ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£ÆÚÆù¤È¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¤ä¡¢¤Ê¤á¤³¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÆé¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥é¥Æ¡¢º¬ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿©»ö¤ä´Ö¿©¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÂÎ¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÉ¬¿Ü¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´ï¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Î¤ª¤«¤º¤ä¡¢Åòµ¤¤ÎÎ©¤ÄÆé¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤Î°ìËë¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öºî¤êÃÖ¤¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¥½¥¤¥é¥ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©»ö¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Á¤ã¤ó¡ª¥ì¥ó¥³¥ó¤ä¡¢¤Ê¤á¤³¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤¬½Â¤¤¡×¡Öº¬ºÚ¥é¥Ã¥×ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý»³¤ÈËÜÊÂ¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬ÈäÏª¤·¤¿É×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£¤Ø¤Î¡ÈÆÚ¤È¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¡É
¡¡Åê¹Æ¤Ç´Ý»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÆüÏÂ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ºî¤êÃÖ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£ÆÚÆù¤È¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¤ä¡¢¤Ê¤á¤³¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÆé¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥é¥Æ¡¢º¬ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿©»ö¤ä´Ö¿©¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÂÎ¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÉ¬¿Ü¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öºî¤êÃÖ¤¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¥½¥¤¥é¥ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©»ö¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Á¤ã¤ó¡ª¥ì¥ó¥³¥ó¤ä¡¢¤Ê¤á¤³¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤¬½Â¤¤¡×¡Öº¬ºÚ¥é¥Ã¥×ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý»³¤ÈËÜÊÂ¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£