ネットフリックスはワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収をめぐり、全額を現金で支払うと発表した/T. Fallon/AFP/Getty Images

（CNN）米動画配信大手ネットフリックスは20日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収提案を修正し、現金のみで支払う方針を示した。

ネットフリックスはWBDの将来を巡る攻防が続く中、ワーナー・ブラザースとHBOの買収について、これまでの現金と株式を組み合わせた提案から全額現金で支払う用意があると明らかにした。

両社は、全額現金による新たな提案が、パラマウント・スカイダンスによるWBD全体への敵対的買収提案を退ける助けになることを期待している。

WBDは年内に傘下の事業を、映画スタジオおよびストリーミング事業を手掛ける会社と、ケーブルテレビ事業を手掛ける会社の2社に分割する。

ネットフリックスは映画スタジオおよびストリーミング事業について、WBD株1株当たり27.75ドル（約4300円）を提示した。

これまでネットフリックスは、1株当たり23.25ドルを現金で支払い、残りをネットフリックス株で支払う提案をしていた。このため、パラマウントは自社の全額現金による提案の方が優れていると主張していた。

ネットフリックスとWBDは声明で、今回の変更によって、取引の枠組みが簡素化され、WBD株主にとっての価値の確実性が高まり、株主投票に向けた道筋が加速するとしている。

WBDのデービッド・ザスラフ最高経営責任者（CEO）は、米証券取引委員会（SEC）による審査を終え次第、買収案の採決を行うための臨時株主総会を開催すると明らかにした。総会の時期は春になるとの見通しを示した。