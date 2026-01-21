シングルマザーで年収「350万円」です。娘を都内の私立高校に通わせたいのですが、奨学金と「無償化制度」を使えば実際の持ち出しはいくらになるのでしょうか？

授業料は就学支援金で支えられる仕組みがある

高等学校等就学支援金は、高校などに通う生徒の授業料を支える制度で、世帯所得や通う学校種で支給の有無や金額が異なります。

私立高校は年収目安約590万円未満相当の世帯で支給上限が引き上げられる仕組みが示されており、年収350万円はこの層に入りやすい水準です。まず授業料については、国の制度でどこまでカバーされるかを把握しましょう。



授業料以外の教育費は別枠。給付金の対象か確認する

授業料が軽くなっても、教科書以外の教材、学用品、通学用品、修学旅行、通信費などは残ります。こうした授業料以外の教育費負担を軽減する制度として、高校生等奨学給付金が案内されています。

対象は低所得世帯で、具体の要件や給付額、手続きは都道府県で異なるため、居住地の窓口で確認が必要です。授業料と違い、知らないと取りこぼしやすい支援なので、早めに情報収集しておくと安心です。



都内私立は制度の組み合わせも。申請の段取りがカギ

東京都には私立高校の授業料負担を軽減する都の制度があり、国の就学支援金と合わせて都内私立高校の平均授業料相当額まで支援する考え方が示されています。国の制度とは別制度なので、それぞれ申請が必要です。

申請時期が決まっているため、学校や自治体からの案内を見落とさないことが最大の節約になります。



まとめ

年収350万円なら、授業料は国の就学支援金で大きく軽減される可能性があります。一方で、入学金や制服、教材などの負担は残るため、初年度費用を先に積み上げることが大切です。

授業料は就学支援金、授業料以外は奨学給付金など、役割の違う制度を組み合わせ、申請の段取りを整えると、実際の持ち出しを無理なく抑えられます。



出典

文部科学省 高等学校等就学支援金制度に関するQ＆A

文部科学省 高校生等奨学給付金

東京都 私立高等学校等授業料軽減助成金（都の制度）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー