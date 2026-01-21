気づいてますか？ 自分と社会の時差。マイペースに戻りましょう【内田恭子さんとはじめる「マインドフルネス」】

内田恭子さんの「ここからはじめるマインドフルネス」

NHK『すてきにハンドメイド』テキストでは、フリーアナウンサーとして活躍を続ける内田恭子さんによる心ゆるむ「マインドフルネス」エッセイを好評連載中。



コロナ禍でマインドフルネスに出会い、その魅力を伝えたいと、マインドフルネストレーナーとしての活動をスタート。暮らしにマインドフルネスを取り入れて、いつも頑張る頭や心、そして体を少し休めたい。そんな方たちに、連載を通じて役立つ気軽なスキルをお届けします。





＃10 マイペースのすすめ

連載第10回をWEB特別版として公開します。

新しい年を迎えようとしています。みなさんはどのように新年を迎えますか？ 私は例年どおり、お正月は実家でダメ娘になってきます（笑）。日々のしなくてはならないことから解放され、上げ膳据え膳に身を委ね、時間も忘れ、ひたすら自由を満喫します。そんな私を母親はため息混じりに見ておりますが、年に一度のことなのでよしとしまししょう……。



どんな形であれ、生活圏内を物理的に離れてみる。すると、不思議と心も、日々のあれこれから少し距離を保てるようになります。頭を占めていたことから、なんとなく解放され、そこに余白が出来る感じ。いつも手放せないスマホも「まあ、少しくらい放っておいてもいいかな」なんて気分になることも。それは、ふだんのペースから解放されて、自分のペースに戻っているからかもしれません。



ふだんのペースとは一体なんでしょう。それは時計や社会のペースです。私たちは朝起きてから寝るまで、この時計のペースに合わせて生活をしています。何時に起きて、何時にお弁当と朝ごはんを用意して、何時に仕事を始めて……なんて、常に時計のペースに負けじと、動いているような気がします。



そして、情報があふれ、慌ただしく変化する社会の中で自分の役割をこなしています。そんな現代の生活に、疲れを感じるのも当たり前ですね。1日の間で、自分のペースで過ごせる時間が極端に少ないのですから。





では、自分のペースってなんでしょう。それは呼吸のペースです。以前の回でも、私たちには一人一人違った呼吸のペースがあるという話をしました。まさにそのペースが自分のペースなのです。



時計や社会のペースと自分の呼吸のペースは、必ずしも一緒ではありません。だからこそ、なぜかわからないけれど疲れているときには、そこに時差が起きているのかもしれません。そして、その時差が大きくなればなるほど、私たちは負担を感じてしまいます。



そんな自分のケアとして、自分のペースに戻る時間を、少しでも生活の中に取り入れていけるといいですよね。



マイペースに戻ってみましょう。マイペースというと、日本では「少しおっとりしすぎている」という意味で使われることが多いですが、慌ただしい時代には、マイペースを保っていられる人は強いのです。



情報や技術は日々進化しても、人間の体や脳は同じようには進化していません。そんな人間が、現代においてどう健やかに過ごしていくのか。その力になるのがマイペースさだと思います。意識的に自分のペースに戻ることで、時計のペース、社会のペースとのズレを解消することができるのではないでしょうか。



本来ならば、日々の生活を離れ、自然が豊かなところへ行って、ただ自分の呼吸のペースに従って時を過ごすというのが理想です。自然は私たちにさまざまなヒントを与えてくれます。古代の先人たちは、そこからたくさんの恩恵を受けてきました。



けれど、忙しい日常の中でも、自分のペースに戻れる方法もあります。たとえば、手軽にできるのは「プチ・デジタルデトックス」。いつも無意識に触っているスマホ。マルチタスクに適した機器だからこそ、気づかないうちに完全に時計や社会のペースに巻き込まれてしまいます（笑）。



まず、スマホを見えないところに置いて、使わない時間を決めてみましょう。もしかすると、その間に幾度か、必要がないのにスマホを無意識に探す自分に出会うかもしれません。そのときが、ふだんのペースに振り回されている自分に気がつくときです。



デジタルデバイスや時計と離れ、自分のペースでゆっくりとお風呂に入る、音楽を聴く、お茶を楽しむ。マイペースに戻ってみると、同じ１時間でも、動画やＳＮＳを見て過ごすよりもずっと豊かな時間に出会えるかもしれませんよ。ぜひお試しください。



プロフィール

内田恭子（うちだ・きょうこ）

フリーアナウンサー、マインドフルネストレーナー。慶應義塾大学を卒業後、フジテレビアナウンス室に入社。退職後、フリーアナウンサーとして活躍するかたわら、マインドフルネスに出会う。IMA（Institute for Mindfulness-Based Approaches）認定MBSR・OMF（Oxford Mindfulness Foundation）認定MBCT-L（Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life）講師。日本マインドフルネス学会正会員。



