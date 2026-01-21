【CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 オフィシャルパンフレット（再販）】 受注期間：1月21日12時～2月1日23時59分 お届け日：2月28日 予定 価格：2,500円

スクウェア・エニックスは、「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 オフィシャルパンフレット」の再販分を同社ECサイト「e-STORE」にて1月21日12時より受注を開始した。受注期間は2月1日23時59分まで。価格は2,500円。

本商品は2026年1月17日・18日に東京国際フォーラムにて開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のオフィシャルパンフレット。

坂口博信氏・堀井雄二氏・光田康典氏による「クロノ・トリガー」30周年に寄せたスペシャルメッセージや、鳥山明氏によるイメージイラストを収録したアートギャラリーのほか、アレンジャーによるコメントと合わせて楽曲を紹介し、ストーリーに沿って代表的なシーンとともに振り返るコーナーが掲載されている。

『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律』

オフィシャルパンフレット

e-STOREでの再販スケジュールが決まりましたのでご案内いたします。



受注期間：1月21日(水)12:00～2月1日(日)23:59

お届け日：2月28日(土)予定… pic.twitter.com/ifhbblQQ1F - スクエニ公式ゲームガイド (@SQEX_GAMEGUIDE) January 21, 2026

(C) SQUARE ENIX

Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX