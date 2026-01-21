帝国ホテル 東京（写真提供：帝国ホテル）



2025年に開業135周年を迎えた「帝国ホテル 東京」。高いホスピタリティを受けられるのはもちろん、レストランやホテルショップには数々の人気メニューがあることをご存知ですか？ 今回はそんな人気メニューを自宅で味わうことができる「帝国ホテル オンラインショップ」をご紹介します。

帝国ホテル 東京 ホテルショップ「ガルガンチュワ」（写真提供：帝国ホテル）

今回は「帝国ホテル オンラインショップ」を初めて利用する方におすすめのセット「はじめての帝国ホテルセット２（冷凍食品）」を注文。帝国ホテル 東京の人気レストラン「パークサイドダイナー」の「野菜カレー」、ホテルショップ「ガルガンチュワ」の定番商品「ブルーベリーパイ」と、帝国ホテルで受け継がれる味わいをベースに開発された「クリームコーンスープ」が楽しめる３品のセットです。

ご褒美CHECK!

「帝国ホテル」内のレストランやショップで販売されているメニューを再現。冷凍とは思えないクオリティで、帝国ホテルの味をそのまま自宅で味わうことができます。

「はじめての帝国ホテルセット２（冷凍食品）」9180円（税込）

※1セット2人分

こちらが、「はじめての帝国ホテルセット２（冷凍食品）」。注文してから1週間以内にクール便で届きました！

「野菜カレー」は焼き野菜がきれいに並べられて真空状態に。カレーソースと野菜セットあわせて1人分320gも入っているので、とってもボリューミーです。「野菜カレー」と「クリームコーンスープ」は湯煎調理で、手軽さもうれしいポイント。



「ブルーベリーパイ」は焼きあげられた状態で包装されていて、冷蔵庫で約6〜7時間解凍が目安。カレーやスープとセットで食べる場合は、「ブルーベリーパイ」のみ事前に冷蔵庫に入れておくのがおすすめです。

ご褒美CHECK!

「ブルーベリーパイ」は王道のクラシックな見た目。サイズ感も大きめなので、自宅に来たお客さんにおもてなしのお茶菓子として出すのもよさそうです。お好みで少し温めて、アイスクリームを添えるとより贅沢な味わいを楽しめるのだとか。





さっそく調理開始！「野菜カレー」のカレーソースと「クリームコーンスープ」を湯煎し、野菜は電子レンジか蒸し器で解凍。今回はひと手間かけて、蒸して調理しました。カボチャ、アスパラ、ナス、ジャガイモ、パプリカ、ブロッコリー、エリンギ、ミックスビーンズと、色鮮やかな野菜がたくさん入っています！ それぞれ素材によって、揚げ方や焼き方を変えて、より美味しくなるように工夫がされているのだとか。

※写真は盛り付けイメージです。セット以外のものは含まれておりません。

ご飯を盛り、カレーソースの上から野菜を盛り付けたら完成！レストラン「パークサイドダイナー」で人気の野菜カレーをアレンジした「野菜カレー」。帝国ホテル伝統の味をそのままに、奥深さのあるホテルカレーは、自分では作れないおいしさです。

彩りを考えられた10種類の野菜は形が崩れることもなく、硬さのあるかぼちゃやジャガイモなどは温めるとほくほく！ ブロッコリーやエリンギも歯ごたえを残して調理されていて、うま味が溶けたルーと野菜を組み合わせていただくと絶品です。

ご褒美CHECK!

焼き野菜の種類は一部異なりますが、レストランで実際に提供されているカレーとほぼ同じクオリティが楽しめます。包装に貼られた写真を参照するだけで、華やかな見た目の盛り付けも簡単に再現できますよ。





「クリームコーンスープ」は、ベースとなるコーンにこだわった一品。帝国ホテルで代々受け継がれてきた製法で、とろっと濃厚です。

「ブルーベリーパイ」は、ホテルショップ「ガルガンチュワ」で50年以上愛され続ける人気No.1の商品を再現したのだとか！ 冷凍とは思えないサクサク食感のパイと、ブルーベリーのフィリングが相性抜群です。



「ブルーベリーパイ」「クリームコーンスープ」「野菜カレー」各1人分（上から時計まわり）

セットでテーブルに並べると、まるでホテルで食事をしているような気分に。温めて食べられるお手軽さなのに、こんなに豪華に見えるんです！ 自分のご褒美にはもちろん、自宅で特別な日に食べるのもよさそうです。





豪華なラインナップで選ぶのも楽しい

帝国ホテルオンラインショップでは、今回紹介した「野菜カレー」、「コーンクリームスープ」、「ブルーベリーパイ」の単品購入も可能。レトルト食品や缶詰などのラインナップも豊富で、ちょっとした贈り物などにも喜ばれます。





ご褒美CHECK!

有名ホテルの味が自宅で楽しめるセットは、人と被らない贈り物として喜ばれること間違いなし！ 記念日や誕生日のランチやディナーに頼めば、特別感を演出できます。





帝国ホテルの味を自宅で楽しめる、特別なセットをご紹介しました。季節やイベントに合わせた期間限定の商品もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

■帝国ホテル オンラインショップ（ていこくほてるおんらいんしょっぷ）

URL：https://onlineshop.imperialhotel.co.jp

■帝国ホテル 東京（ていこくほてるとうきょう）

住所：東京都千代田区内幸町1-1-1

TEL：03-3504-1111（代表）

Text&Photo：樋口紗季（vivace）



