「みんななかよく」！ 「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」がオープン

辻󠄀 信太郎氏

2026年4月、山梨県甲斐市に「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」(以下「山梨いちごの王さまミュージアム」)がオープンします。手がけるのは、サンリオの創業者であり名誉会長である辻󠄀 信太郎氏。

これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができる、辻󠄀氏とその分身とも言えるキャラクター「いちごの王さま」からサンリオファンへの贈り物としてのミュージアムです。辻󠄀氏の故郷の山梨県の地に「みんななかよく」という思いを込め、作られました。

展示棟内イメージ

ギフトショップイメージ

キャラクターやグッズ、いちご新聞といった、サンリオの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料展示をはじめ、歴史資料に基づくウェルカムスポットやショップもあります。また、辻氏の執務室、個人年表、ゆかりの品の展示なども。

鳥瞰図イメージ

サンリオの起源や世界観を、より深く楽しめそうですね。山梨県へドライブがてら、行ってみてはいかがでしょうか。



■山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館

住所：山梨県甲斐市竜王新町1860-4

交通：中央自動車道 双葉インターチェンジより車で約5分(専用駐車場：約40台完備)

オープン：2026年4月（予定）

Text: 川嶋洸生

