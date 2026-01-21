【セブン‐イレブン】『飯田商店』監修、味変が楽しめる「白ごまの分離と融合 担々麺」発売

コンビニチェーン「セブン‐イレブン」は、1月21日(水)から、「飯田商店監修 白ごまの分離と融合 担々麺」の販売を開始した。価格は税込699.84円。

販売エリアは、北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州。各エリアの「セブン‐イレブン」店舗で順次発売する。

北海道産の強力粉を一部使用した「つるモチ」食感の麺が特徴としており、濃厚な練りごまを使ったスープを合わせた。「白ごま玉」などのトッピングで、味の変化を楽しめるよう仕上げている。

「飯田商店」は、神奈川県･湯河原町に店を構える完全予約制の人気ラーメン店。化学調味料を使わず、国産小麦の自家製麺と厳選した素材で1杯を仕上げている。麺には「ハルユタカ」などの国産小麦を独自にブレンドし、しなやかなコシと小麦の香りを引き出しているという。

商品概要は以下の通り。価格は税込表記。店舗により取り扱いがない場合や、商品名･価格･規格が異なる場合があるとしている。

〈「飯田商店監修 白ごまの分離と融合 担々麺」商品概要〉

麺には、飯田商店本店の自家製麺に使われている北海道産の強力粉を一部使用。つるりとした喉越しやコシ、国産小麦粉の芳醇な甘みが楽しめるとしている。

濃厚な味わいの練りごまを使ったスープは、白ごま本来の香りやコクが味わえるという。黒酢を隠し味に入れ、濃厚なのに後味がすっきりしたスープに仕上げた。

また「白ごま玉」と「肉みそ」をトッピングし、食べている途中で味変ができるように仕立てた。甜面醤の濃厚な甘みとコクに、クミンなどのスパイスが香り、最後まで飽きずに食べられるとしている。

【価格】699.84円

【発売日】2026年1月21日(水)から順次

【販売エリア】北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

