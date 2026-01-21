アサヒ飲料、新商品発表を再開、5月発売の植物由来コーラ「green cola」1都3県で展開

アサヒ飲料は、植物由来の素材を使用したコーラ「green cola(グリーンコーラ)」(税別200円/500mlPET)を、5月12日から1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のコンビニエンスストア限定で発売する。同社は2025年10月以降、新商品の発表を延期しており、今回が約3か月ぶりの新商品発表となる。

「green cola」は、2012年にギリシャで誕生し、50を超える国や地域で展開しているブランド。植物由来のステビアを使用し、砂糖・保存料不使用、カロリーゼロを特徴とする。

パッケージは、上部に記載した「NO SUGAR NO CALORIES」の文言と、植物由来素材を想起させる「green cola」のロゴを通じて商品特長を表現している。

同社の米女太一社長は1月19日の取材会で、この新商品について「今回は全国的に一気に立ち上げるのではなく、まずは1都3県のコンビニエンスストアで展開し、ファンを増やしながらブランドを育てていく考えだ。成果が得られれば全国展開も検討する」と述べた。

アサヒ飲料は発売にあたり、デジタル広告の展開や体験イベントなどを通じて、若年層を中心に認知拡大と飲用機会の創出を図るとしている。