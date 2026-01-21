この絵文字が表す漫画は？滝沢秀明さん主演でドラマ化されています！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🍰🧑‍🍳🥐👨‍👨‍👦‍👦🏠🤵」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、深夜まで営業している洋菓子店を舞台にした物語です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「西洋骨董洋菓子店」でした！ ケーキやパティシエを表す絵文字から、よしながふみさんによる漫画「西洋骨董洋菓子店」であることがわかります。 住宅街で、深夜にひっそりと営業する洋菓子店「アンティーク」を舞台に、無精ひげのオーナー・橘と天才パティシエの小野の関わりを描く物語です。 2001年には、滝沢秀明さん、椎名桔平さん、藤木直人さんらによって、実写ドラマも放送されましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部