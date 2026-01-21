「6e」に続くグローバル向けBEVラインナップ第2弾

マツダCX-6e｜Mazda CX-6e

新型「MAZDA CX-6e」は、2026年1月9～18日にベルギーで開催されたブリュッセルモーターショーにおいて世界初公開され、欧州では今夏の発売を予定。さらに豪州においても年内の導入が見込まれている。

CX-6eは、2025年の上海モーターショーで発表された「EZ-60」をベースに開発。「6e」に続いてグローバル市場に導入する協業BEVラインナップの第2弾という立ち位置だ。

マツダならではのデザインと「人馬一体」の走りに、協業パートナーである重慶長安汽車の電動化・知能化技術を融合し、多様なライフスタイルに応えるクロスオーバーSUVに仕上げられている。

マツダCX-6e｜Mazda CX-6e

デザインでは「FUTURE + SOUL × MODERN」のデザインコンセプトに基づき、造形美と先進性を融合。走りにおいては、欧州市場特性に合わせたハンドリングや乗り心地の最適化で「人馬一体」を進化させた。

さらに音声・ジェスチャー認識、最新運転支援、デジタルサイドミラー（グレード別設定）など、数々の知能化技術を組み合わせることで、より安全で快適な移動体験を提供する。

後輪を駆動するモーターは最高出力190kW（258ps）、最大トルク290Nm（29.6kgf-m）を発揮。全長4850×全幅1935×全高1620mm、車重2130kgのボディを、停止状態から7.9秒で100km/hに到達させる加速性能が与えられた。最高速度は195km/hに届く。

また、リチウムイオンバッテリーの容量は78kWhで、一充電航続距離は484kmと発表されている。

マツダCX-6e｜Mazda CX-6e

欧州市場では、2025年9月に発売されたミッドサイズセダンの新型BEV「6e」が好評を得ており、累計販売は7000台以上を記録している。今回マツダは「CX-6e」を投入することで、BEVのラインナップをさらに拡充し、多様なニーズに応えていく。

SPECIFICATIONS

マツダCX-6e｜Mazda CX-6e

ボディサイズ：全長4850×全幅1935×全高1620mm

ホイールベース：2902mm

最低地上高：158mm

最小回転半径：6.0m

乗車定員：5人

荷室容量：363～1434L

車両重量：2130kg

モーター最高出力：190kW（258ps）/7000rpm

モーター最大トルク：290Nm（29.6kgf-m）/500-5000rpm

駆動方式：RWD

バッテリー総電力量：78kWh

一充電走行距離（WLTPモード）：484km

0-100km/h加速：7.9秒

最高速度：185km/h

※諸元は欧州仕様値