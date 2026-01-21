◇サッカー アフリカ選手権 決勝 セネガル 1-0 モロッコ(日本時間19日、モロッコ)

モロッコで開催したアフリカ選手権決勝は1-0でセネガルが優勝。モロッコのブラヒム・ディアス選手は大会得点王となりましたが笑顔はありませんでした。

決勝でセネガルと対戦したモロッコは0-0で迎えた後半アディショナルタイム2分、セネガルがコーナーキックからゴールネットを揺らし先制点を奪ったに思えましたが、その前にファウルがあったとしてノーゴールとなります。

その直後、今度はモロッコがコーナーキックを蹴ると、ゴール前でディアス選手がファウルを受けたとしてPKの判定、セネガルは猛抗議しますが判定は変わりませんでした。

そしてモロッコはこのPKをここまで5得点でチームを決勝まで導いたブラヒム選手に託します。ホームのスタジアムから熱い声援が送られる中、ブラヒム選手はこのPKで相手の意表をつくチップキック「パネンカ」を選択。しかしこのキックがキーパーに読まれPK失敗となりました。

すると試合は延長になりモロッコは前半4分に失点。そのまま0-1でセネガルが優勝しました。

ブラヒム選手は大会通算5ゴールで今大会得点王に輝きましたが、試合終了後の表彰式では笑顔はなく涙をこらえるような表情を見せます。

ブラヒム選手は試合の翌日、自身のSNSを更新し「昨日は失敗し、その責任全てを引き受け、心からお詫び申し上げます」

「この傷は簡単には癒えないため、回復には時間がかかるでしょうが、努力します。自分のためではなく、私を信じてくれたすべての人、そして私と共に苦しんでくれたすべての人々のために。私の母国モロッコの人々の誇りとなれる日まで、私は前進し続けます」と思いを明かしました。