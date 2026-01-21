½¡¶µ2À¤¤ÎÈï³²µßºÑ¡¢Æ»È¾¤Ð¡¡3·î¤Þ¤Ç¤Ë¶µÃÄ¤Ø¤Î²ò»¶ºÆÈ½ÃÇ¤«
¡¡»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö½¡¶µ2À¤¡×¤Î¶ì¶¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èï³²µßºÑ¤ÎË¡À°È÷¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Æ»È¾¤Ð¤À¡£2À¤¤¬µá¤á¤ë¶µÃÄ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤Ï¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬3·î¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¤Ï¶µÃÄ¤Ë1²¯±ß¤ò¸¥¶â¤·¡¢²ÈÄí¤Ïº¤µç¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¸¥¶âÈï³²¤ÎÁÊ¤¨¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ö·ï¤«¤éÈ¾Ç¯¶á¤¯¸å¤Î2022Ç¯12·î¡¢°¼Á¤Ê´óÉÕ´«Í¶¤òµ¬À©¤·¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÉÔÅö´óÉÕ´«Í¶ËÉ»ßË¡¤¬¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀËÉ»ßË¡¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÖ¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¡¶µ¤Î¿®¼Ô¤ò¿Æ¤Ë»ý¤Ä¿Í¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö½¡¶µ2À¤ÌäÂê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö2À¤µßºÑ¤Ë»ñ¤¹¤ëË¡À©ÅÙ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢25Ç¯12·î¡¢¹ñ¤ËË¡²þÀµ¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅö¤Ê´«Í¶¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Ç½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ÎÊÖ´Ô¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤â²ÝÂê¤Ëµó¤¬¤ë¤¬¡¢ÉÕÂ§¤Ç¡Ö»Ü¹Ô¸å2Ç¯¡×¤ò¤á¤É¤È¤µ¤ì¤¿¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤ÏÄãÄ´¤À¡£