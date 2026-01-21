【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２０日、２期目の就任から１年を迎えたのに合わせて行ったホワイトハウスでの記者会見で、「我々は死んでいた国を世界で最も熱い国にした」と述べ、自らの成果を誇示した。

トランプ氏は会談の冒頭、「達成事項」と表紙に書かれた分厚い紙の束を記者に示すと、「我々が生んだ成果だ。１週間読み上げ続けてもまだ終わらない」と切り出した。約８０分間止まることなく発言し、２５分ほどの質疑応答も行った。

話題は多岐にわたったが、不法移民対策では「不法に国境を越える者は９９・９９９％減った」と主張した。厳しい取り締まりが反発を招いた移民・関税執行局（ＩＣＥ）を称賛し、「計数万人のギャング、麻薬密売人、殺人犯らを国外退去させた」と強調。州兵を派遣した首都ワシントンでは治安が改善したと訴え、「あなたの恋人が殺されることはもうない」と語った。

経済面では「バイデン前政権は米国史上最大のインフレ（物価上昇）を起こしたが、我々は正常な水準に下げ、超高度な経済成長を実現した」と誇った。関税政策で貿易赤字が減り、製造業が日本やドイツなどから国内に戻り、株価が上昇を続けているとも訴えた。

トランプ氏は１年で「八つの戦争」を終わらせたとの認識も改めて示した。「数百万人の命を救った」と胸を張り、ノーベル平和賞を受賞できなかったことに不満を示した。イランの地下核施設への攻撃やベネズエラに対する軍事作戦に触れ、「強力な軍を築いた」ことも功績に挙げた。

奔放な発言は相変わらずで、自身が敗れた２０２０年大統領選で「不正があった」との持論を改めて展開した。ソマリアからの移民を「知能指数が低い人々」とやゆし、「アメリカ湾」と改称したメキシコ湾については「本当は『トランプ湾』にするつもりだった」と軽口もたたいた。