宝塚歌劇団月組スター礼華はる主演のバウホール公演「雨にじむ渤海（パレ）」が２１日、宝塚バウホールで初日を迎えた。

時は１０世紀。謎多き国・渤海を舞台に、度重なる暗殺の危機に、冷酷で孤独な国王・インソンの生き様を描いた物語。１７８センチと長身の礼華はるは、古代朝鮮半島の衣装も美しく、表情に何者をも寄せ付けない孤独の影を宿らせた。演技も丁寧で、近しい人に裏切られ、何度も暗殺の危機にあったために人を信じられなかったが、彩海せら演じる市井の民セウォンに命を助けられ、民に混じり生活するうちに温かさに冷酷な仮面を外し、心を溶かせられる経緯を丁寧に演じた。

彩海は苦しい過去ながら生来の明るさで周囲を救うセウォンは、インソンとの対比も美しく、物語をグイグイとひっぱる。芝居も的確で、ふとした表情にも無駄はない。

王妃ウンビン役の乃々れいあは、視線や声できっちりと強いヒロインを演じた。

また渤海を奪おうと暗躍する契丹の王子を演じた瑠皇りあも父への葛藤を、王妃の護衛役の七城雅が忠誠と私情に揺れるさまをそれぞれ表現し、月組の芝居力の高さを見せつけた。

２月４日まで。