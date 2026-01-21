遠方からでも行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
瀬戸内海に面した香川県には、海の景観や島の魅力を生かした「道の駅」が各地に点在し、観光やドライブの目的地として高い人気を誇ります。
All About ニュース編集部は10月3〜6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「香川県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「瀬戸内海と瀬戸大橋の雄大な景色を目の前で楽しむことができる素敵なスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「瀬戸大橋のたもとという立地がいい」（60代男性／島根県）、「子供広場があり楽しめそうだから」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「小豆島のフェリー旅はゆったりとしていて、とても好きなので」（40代女性／兵庫県）、「地物の国産オリーブを味わってみたいから」（30代女性／石川県）、「オリーブの木や地中海風の景色が魅力的で、SNSなどでよく見かけて気になっていたから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／51票2位は「瀬戸大橋記念公園（坂出市）」でした。瀬戸大橋の開通を記念して整備された広大な公園で、迫力ある橋の構造美を間近に感じられる絶好のビュースポット。園内には博物館や芝生広場、水遊び場なども整い、家族連れから観光客まで幅広く楽しめる施設として人気を集めています。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／92票1位は「小豆島オリーブ公園（小豆島町）」でした。地中海を思わせるような景観が広がる小豆島の人気スポットで、オリーブ畑や白い風車が印象的なフォトジェニックな道の駅です。映画『魔女の宅急便』のロケ地としても知られ、レンタルほうきで空を飛ぶ写真が撮れる体験型観光が話題に。カフェやショップではオリーブ製品や地元の特産品も充実しています。
