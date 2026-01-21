ポムポムプリン“30周年記念バッグ”がカプセルトイに登場！ ふわふわフェイスポーチなども展開
2026年で30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター“ポムポムプリン”を題材にした「ポムポムプリン ユーモラスアソートコレクション」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】居眠り姿に癒される〜！ トートバッグなどアイテム一覧
■“チームプリン”のお友だちも
今回登場する「ポムポムプリン ユーモラスアソートコレクション」は、ポムポムプリンの30周年記念デザインを施した縫製アソートコレクション全6種。
ラインナップには、居眠り中に帽子を落としてしまったポムポムプリンのお茶目な姿がプリントされた「トートバッグ」をはじめ、プリン型のメガネやヘッドホンをつけた姿がユニークでかわいいミニサイズの「ふわふわフェイスポーチ」が用意される。
また、小物整理にぴったりな「ポーチ」と「巾着」も展開。「ポーチ」、「巾着」、「トートバッグ」は表裏別デザインで、ポムポムプリンたちのキュートな姿を存分に楽しめる。
各アイテムにはポムポムプリンが“チームプリン”のお友だちの“マフィン、ベーグル、スコーン”と仲良く、リラックスしながら過ごす姿が描かれており、ファンにはたまらないコレクションだ。
