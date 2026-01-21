¡Ö¤ª¤Ç¤³¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤½¤Ã¤¯¤ê!¡×ÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê12ºÐÌ¼¤Èà¤ª¤Ë¤®¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤ä¤ó!!¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¥¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ
¿Æ»Ò¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª¤Ë¤®¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤È½÷¤Î»Ò¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ÈÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊÕ¸«¤Î²£¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÌ¼¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤Ç¤³¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤½¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤ä¤ó!!¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¥¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡Á¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤♡¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤!!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£