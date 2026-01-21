17LIVE、ファインの商品を紹介するライブコマースイベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ファインが展開する自然派スープ「LOHASOUP」をはじめとした商品を紹介するライブコマースイベントを、1月21日から1月27日の期間で開催する。
ファインの商品を紹介するライブコマースイベント
○上位入賞者には豪華プライズが贈呈
ライブコマースイベントでは、ファインの人気ラインナップをそろえた「17LIVE限定セット」を特別価格で販売。対象のイチナナライバーは、自身のライブ配信やSNSなどで商品の魅力を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースイベントに参加し、上位入賞者には屋外広告やファインのホームページへの掲載など豪華プライズが贈られる。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
