コッハー・オーストリア中銀総裁 脅威となる関税は米国のインフレを加速させるだろう
脅威となる関税は米国のインフレを加速させるだろう
米国の関税は、ルールに基づく貿易政策の原則からのさらなる逸脱となる
貿易政策上の脅威を政治的圧力手段として用いることは、世界経済全体に対するリスクを高める
中長期的には関係するすべての当事者に損害を与える
不確実性の急激な高まりは、この文脈において特に問題だ
投資判断を圧迫し、企業と家計の信頼を弱めることで、直接的な貿易効果をはるかに超える悪影響及ぼす
グリーンランド関連の関税は、ユーロ圏およびEUの経済生産を短期で0.1％、長期で0.5％減少させる見込み
