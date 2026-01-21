通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．３％付近、動き落ち着く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.29　5.30　7.96　5.69
1MO　9.03　5.63　8.19　6.10
3MO　9.07　5.80　8.16　6.42
6MO　9.27　6.14　8.45　7.01
9MO　9.37　6.42　8.64　7.44
1YR　9.45　6.61　8.77　7.69

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.82　6.89　7.00
1MO　8.20　7.53　7.10
3MO　8.41　7.95　7.14
6MO　8.93　8.53　7.39
9MO　9.25　8.92　7.61
1YR　9.40　9.16　7.74
東京時間16:34現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は８．３％付近と東京午前から目立った変化はみられていない。一方、ユーロドル１週間は５．３％と東京午前の６％付近から水準を下げている。ダボス会議でのトランプ演説を控えるなかで、オプション市場は落ち着いた動きになっている。