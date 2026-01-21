“超短期決戦”となる衆院選の公示日まで1週間を切り各党は急ピッチで準備を進めています。静岡県内で、今回の選挙をどのように戦うのか？各党の擁立状況をまとめました。



（高市首相）

「内閣総理大臣として1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました」



解散から投開票日まで“戦後最短”となる今度の衆院選。



自民党は21日、衆院選の公約を党内手続きで正式に了承し、このあと発表する予定です。公約は「日本列島を強く豊かに」と題され、消費税減税については、「飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後『国民会議』において、実現に向けた検討を加速する」と明記しています。また、「『危機管理投資』と『成長投資』を進め、『強い経済』を実現する」などと、「責任ある積極財政」を前面に打ち出しているということです。





Daiichi-TVの取材では、21日までに静岡県内に8つある小選挙区から25人が立候補する意向を固めています。政党別に見ると、自民が8人。中道が5人。維新が0人。国民が3人。参政が4人。れいわが1人。共産が4人となっています。2025年10月、自民党と連立を組み、政権のパートナーとなった日本維新の会。前回選は、静岡県内の小選挙区には3人の候補者を擁立しましたが、今回、1月20日の時点で擁立の予定はありません。その理由について、伊東市議で維新県総支部の杉本副代表は。（維新 県総支部 杉本 一彦 副代表）「私たちも、これまで常に各選挙区候補者擁立を目指してきたが、残念ながら小選挙区では候補者を擁立することはできませんでした。全国的にも静岡県は日本維新の会の党勢拡大が思うように進んでいないところが実態。今回は比例票の掘り起こしに力を入れていきたい」連立を組んだ自民党との協力体制については…。（維新 県総支部 杉本 一彦 副代表）「自維連立政権が誕生して初となる選挙です。各選挙区の自民党議員の皆さんが公明党支持者とどういう繋がりをしているかは、急な選挙だったので微妙なところかもしれませんが、我々党としては、もし推薦依頼が来れば、党本部の判断になりますが受けていく姿勢はある。ただ今のところ急な所もありますし。そういった推薦の依頼はありません」一方の野党。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」。20日はポスターを発表しました。静岡県内でも、20日から「中道」として街頭演説を行うなど活動を開始。県内で立憲民主党に所属していた4人の衆院議員は全員が「中道」に入党し、小選挙区では、この現職4人に新人1人を加えた5人が立候補する予定です。国民民主党は、県内では現職のいる4区のほか、1区と7区で新人の候補者擁立を決めています。衆院選での目標について21日、玉木代表は。（国民 玉木 代表）「参議院選挙後の総括で党全体としてまとめた中に51（議席）、そして比例900万票という高い目標ですけれども、これに向けて頑張ろうと目標として定めさせていただきました。そのためには、やはり100名ぐらいの擁立が必要だろうということで、最後まで、そういった水準に到達できるように今頑張っている状況です」その理由として、51議席あれば単独で予算を伴う法案や不信任決議案が出せることを挙げています。2025年の参院選で14議席を獲得し、大躍進した参政党。21日午後、神谷代表が都内で会見を開きました。（参政 神谷 代表）「しっかりと存在感を示して第三極としての政党になるということを目指して、今回は160人以上の候補者を立てて、数の力でこの戦局を押し通る」今回の衆院選では、現時点で全国の小選挙区で143人の候補者擁立を発表。今後160人以上を目指すということです。静岡県内では、現時点で4人の候補者擁立が決まっていて、公示までにもう1人増やしたい意向です。突然の解散にも関わらず、これまで以上の候補者を立てられたことについて、鈴木 県連会長は…。（参政 県連 鈴木 正憲 会長）「つじ立ち、ビラ配り、ポスティングを、政治活動として粛々と常に活動してきて、今回、これだけ候補者が擁立できれば、当然メディアの注目も高くなり、国民の皆さんに知っていただける。国民の皆さんに信を問えるということで、今回の衆議院選挙は楽しみな選挙」また、共産党は20日、県内の小選挙区で4人を擁立すると発表しました。候補者を立てるのは、1区・3区・5区・8区となっています。「くらし・平和・人権、国民のためにブレずにはたらく」を共通のキャッチフレーズに、選挙を戦います。（共産 県委員会 森 大介 委員長）「国民の皆さんには考える時間もなく、判断の基準も冒頭解散なので示されない。そういう点では究極の自己都合解散ということで、国民の皆さんとともに厳しい審判を下していく、そういう選挙にしていきたいと思っております」「れいわ新選組」は、山本太郎代表が21日、健康上の問題を理由に参議院議員を辞職すると明らかにしました。静岡県内では候補者1人を静岡4区に擁立する予定です。党の方針である恒久的な消費税廃止などを訴え、選挙では「左派の受け皿」となることを目指しているということです。衆院選は27日の公示まで1週間を切っていますが、候補者はさらに増える可能性もあります。