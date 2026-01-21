天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会（20日〜25日、東京体育館）

六日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。前回大会で優勝した松島輝空選手が21日、会見で2連覇への思いを語りました。

前回大会で五輪代表の選手を次々と破り、初優勝を飾った松島選手。その後は、WTTチャンピオンズ フランクフルトで優勝を飾るなど、世界ランクを8位(19日時点)に上昇させる活躍を見せてきました。

前回優勝者会見に登場した松島選手。去年と大会へ臨む上での心境の変化について聞かれると、「去年は自分の中で確実に優勝できるっていう自信はなかったですし、優勝できたって感じだった。でも今年は実力もついてきて、(優勝)できる力があると思うので、この面では心境が違うと思います」とコメント。

自信が高まっているか聞かれると、「張本(智和)選手が一番の強い選手で、勝つのは大変だと思っているんですけど、そこを乗り越えれば優勝できるチャンスがあると思うので一戦一戦頑張っていきたい」と語りました。

今大会の目標は「二連覇しか見ていない」と強く語る松島選手。見てもらいたいプレーについては、「両ハンド安定したプレー、そしてサーブレシーブ、そこを見てもらえたら」と回答しました。